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Промениха датата на мача Миньор 2015 - Ботев Враца

  • 26 окт 2026 | 15:30
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Промениха датата на мача Миньор 2015 - Ботев Враца

Датата на домакинството на Миньор 2015 срещу Ботев Враца от четвъртия кръг в Sesame Национална баскетболна лига беше променена. Срещата ще се проведе на 2 ноември (понеделник) от 19:00 часа в зала "Борис Гюдеров", вместо на 31 октомври, както бе първоначално насрочено.

"Корекцията се налага заради заетост на залата в Перник с балотажа за изборите за президент на Република България, който ще се проведе на 1 ноември", информираха от Sesame НБЛ.

Останалите мачове от четвъртия кръг в първенството остават по програма и ще се играят на 30 и 31 октомври и четвърти ноември.

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