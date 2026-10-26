Фернандо Алонсо разкритикува нивото на пилотите в задната част на колоната

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо отправи остри критики към състезателите от дъното на стартовата решетка във Формула 1 след инцидент с Алекс Албон в първата обиколка на Гран При на САЩ. Сблъсъкът нанесе сериозни поражения по пода на неговия болид и му коства четири позиции, компрометирайки темпото му до самия финал.

Easy does it 🫨 There were several instances of contact up and down the field on the first lap in Austin ‼️ #F1 #USGP https://t.co/CKd6AG5X2c — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

Испанецът започна надпреварата от 12-то място, но отстъпи една позиция още при потеглянето след силен старт на Естебан Окон. В същото време Албон спечели три места и започна да притиска Алонсо още в бързата поредица от завои в откриващия тур. При спирането за 11-ти завой Алонсо се опита да изпревари борещите се пред него автомобили на Хаас по вътрешната линия. Албон обаче вече бе предприел маневра по сходна траектория и при стесняването на пространството предната дясна гума на болида на Уилямс се удари странично в пода и дефлекторите на Алонсо.

Ударът изхвърли испанеца върху външния бордюр и той загуби още четири позиции. В крайна сметка двукратният шампион финишира 16-ти и не скри разочарованието си след края на състезанието.

The flag falls on the #USGP. https://t.co/285ZkKqIvG — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 25, 2026

„Това нанесе най-големите щети по колата. Губехме поне по половин секунда или дори повече на обиколка. Болидът е напълно разрушен – видях го в закрития парк. Половината от пода липсва. Дори не знам как успяхме да продължим и да бъдем относително конкурентни.



„Ако колата беше цяла, спечелването на точки днес беше напълно реално, след като с половин автомобил завършихме на 16-то място. По-късно загубих още елементи от пода и не можех да завивам нормално. Влязохме в бокса и дори обмислях да се оттегля от състезанието. Смениха предното крило и се върнах на пистата. В последните 15 обиколки болидът завиваше добре надясно, но изпитваше огромни затруднения наляво. Искахме просто да завършим и да съберем малко данни“, заяви Алонсо.

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Испанският ветеран подчерта, че стартирането от по-задни позиции винаги крие подобни рискове, като изрази недоволство от представянето на колегите си:

„Качеството на пилотите в последната третина на колоната е изключително ниско, както се видя днес и с Алекс. Трябва да подобрим колата, за да започваме състезанията от по-предни позиции.“

Стюардите прецениха, че инцидентът не налага разследване и наказания, определяйки го като обичайна състезателна ситуация, в която три автомобила се борят за едно и също място от пистата в кривата.

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Албон от своя страна също представи своята гледна точка за случилото се на пистата:

„Останах с впечатление, че вдясно от Фернандо имаше друг болид, който му остави достатъчно място, мислейки, че от вътрешната му страна се намира само един автомобил. В този момент обаче аз вече бях от вътрешната страна на Фернандо. Мястото се стесни рязко, опитах се да избегна удара и да стъпя върху бордюра, но не успях. Предположих, че той има поражения по колата, но и аз пострадах, тъй като карах със счупено крило през цялото състезание.“

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Снимки: Gettyimages