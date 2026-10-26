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Семен Новиков и Едмонд Назарян са полуфиналисти в Астана

  • 26 окт 2026 | 13:05
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Семен Новиков и Едмонд Назарян са полуфиналисти в Астана

Българските национали Семен Новиков и Едмонд Назарян постигнаха по три победи на Световното първенство по борба в Астана, с което достигнаха до полуфиналите на турнира и запазиха шансовете си за златните отличия. Абу-Муслим Амаев пък отпадна.

Новиков стартира на 87 кг класически стил с туш срещу Латана Сопа (Американска Самоа), а след това се изправи срещу много силен съперник - Ислам Абасов (Азербайджан). Олимпийският шампион губеше с 4:5 почти до края на схватката, но в последните десет секунди повали азербайджанеца на тепиха за две точки и спечели с 6:5.

На четвъртфиналите Новиков срещна световния шампион от 2019 Лаша Гобадзе (Грузия). Българинът не успя да пренесе съперника си от партер в първата част, но записа две точки с избутване извън очертанията и по този начин стигна до победа с 3:0.

Назарян започна турнира на 63 кг с рутинна победа със 7:0 срещу Сахил Сахил (Индия), след което се изправи срещу европейския шампион от миналата година Керем Камал (Турция). Срещата бе много оспорвана и може би най-дългата на турнира, а българският борец имаше надмощие в повечето време и в крайна сметка спечели с 11:6.

На четвъртфиналите Назарян срещна Мохамад Кешткар (Иран) и се измъкна от партер в първата част, а във втората съперникът бе свален на тепиха. Българският борец успя да запише две много креативни движения за точки и спечели с 8:1.

Амаев записа една победа на 67 кг – срещу Сон Мангуан (КНДР) с 10:5, но след това загуби с 5:7 от Багдат Сабаз (Казахстан).

Полуфиналите започват след 13:45 часа, а по-късно днес Кирил Милов има възможност да донесе първи медал за България с битка за 3/5 място в категория до 97 кг.

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