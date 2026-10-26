Арман Царукян се прицели в Джи Ес Пи за схватка на RAF

Арман Царукян отдавна преследва шампионския пояс в UFC, но паралелно с това мечтае за престижен сблъсък на тепиха на организацията RAF срещу легендата Джордж Сейнт-Пиер.

Новокоронясаният първенец в средна категория на смесените бойни формати на RAF говори пред медиите след категоричния си триумф над Дилън Данис в Лас Вегас. След като завоюва титлата, Царукян очерта бъдещите си намерения и изрази надежда организацията да привлече още емблематични фигури от света на ММА, включително отдавна оттеглилия се от спорта канадец.

„Тук разполагаме с множество състезатели, но аз съм фокусиран върху големите звезди на ММА“, сподели Царукян. „Не искам просто да се боря с безизвестни съперници. Желанието ми е да премеря сили с най-добрите и най-известните бойци. Много класни състезатели от UFC вече подписаха договори. Ще видим какво ще стане — може би ще успеят да привлекат Джи Ес Пи, с удоволствие бих се борил срещу него.“

В момента Царукян заема позицията на претендент номер едно в лека категория на UFC (до 70 кг.), записвайки 11 успеха в последните си 12 участия за най-популярната ММА лига. Във визитката му личат победи над имена като Маурисио Руфи, Дан Хукър, Чарлс Оливейра и Бенеил Дариуш. Въпреки солидните си постижения в октагона, той изключително цени успеха си над Данис и завоювания трофей в RAF.

„За мен този мач е на първо място, защото спечелих титлата“, призна борецът. „Няма значение кой беше съперникът. Може би той не е най-добрият борец, срещу когото съм се изправял тук, но има огромен брой последователи и привлича солиден зрителски интерес. Този пояс означава много за мен и нямам търпение да го защитавам колкото се може по-често.“

Напрежението между Царукян и Данис започна още преди битката, като двамата влязоха във физически сблъсък преди самото събитие. Емоциите не стихнаха и след края на срещата, когато Царукян настъпи съперника си на пода.

Въпреки това шампионът е категоричен, че конфликтът помежду им вече е в миналото.

„Той е наред, защото знаеше какво ще се случи, ако предприеме нещо. Бяхме напълно подготвени за подобен сценарий“, добави той.

Организаторите на RAF възнамеряват да превърнат Царукян в едно от водещите лица на веригата. Съоснователят на промоцията Бронстейн обяви, че през януари се планира голяма галавечер в Армения, стига звездата да бъде свободен да оглави бойната карта.

„Датата е 9 януари, при условие че Арман е на разположение да бъде в главното събитие“, потвърди Бронстейн. „Искаме да организираме събитие в Армения. Местната публика се отнася невероятно към RAF, идват редовно и ни подкрепят. Арман винаги е бил част от нашето семейство, така че искаме да се отблагодарим с незабравимо шоу там.“

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