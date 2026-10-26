Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Арман Царукян се прицели в Джи Ес Пи за схватка на RAF

  • 26 окт 2026 | 12:27
  • 415
  • 0
Арман Царукян се прицели в Джи Ес Пи за схватка на RAF

Арман Царукян отдавна преследва шампионския пояс в UFC, но паралелно с това мечтае за престижен сблъсък на тепиха на организацията RAF срещу легендата Джордж Сейнт-Пиер.

Новокоронясаният първенец в средна категория на смесените бойни формати на RAF говори пред медиите след категоричния си триумф над Дилън Данис в Лас Вегас. След като завоюва титлата, Царукян очерта бъдещите си намерения и изрази надежда организацията да привлече още емблематични фигури от света на ММА, включително отдавна оттеглилия се от спорта канадец.

„Тук разполагаме с множество състезатели, но аз съм фокусиран върху големите звезди на ММА“, сподели Царукян. „Не искам просто да се боря с безизвестни съперници. Желанието ми е да премеря сили с най-добрите и най-известните бойци. Много класни състезатели от UFC вече подписаха договори. Ще видим какво ще стане — може би ще успеят да привлекат Джи Ес Пи, с удоволствие бих се борил срещу него.“

В момента Царукян заема позицията на претендент номер едно в лека категория на UFC (до 70 кг.), записвайки 11 успеха в последните си 12 участия за най-популярната ММА лига. Във визитката му личат победи над имена като Маурисио Руфи, Дан Хукър, Чарлс Оливейра и Бенеил Дариуш. Въпреки солидните си постижения в октагона, той изключително цени успеха си над Данис и завоювания трофей в RAF.

„За мен този мач е на първо място, защото спечелих титлата“, призна борецът. „Няма значение кой беше съперникът. Може би той не е най-добрият борец, срещу когото съм се изправял тук, но има огромен брой последователи и привлича солиден зрителски интерес. Този пояс означава много за мен и нямам търпение да го защитавам колкото се може по-често.“

Напрежението между Царукян и Данис започна още преди битката, като двамата влязоха във физически сблъсък преди самото събитие. Емоциите не стихнаха и след края на срещата, когато Царукян настъпи съперника си на пода.

Въпреки това шампионът е категоричен, че конфликтът помежду им вече е в миналото.

„Той е наред, защото знаеше какво ще се случи, ако предприеме нещо. Бяхме напълно подготвени за подобен сценарий“, добави той.

Организаторите на RAF възнамеряват да превърнат Царукян в едно от водещите лица на веригата. Съоснователят на промоцията Бронстейн обяви, че през януари се планира голяма галавечер в Армения, стига звездата да бъде свободен да оглави бойната карта.

„Датата е 9 януари, при условие че Арман е на разположение да бъде в главното събитие“, потвърди Бронстейн. „Искаме да организираме събитие в Армения. Местната публика се отнася невероятно към RAF, идват редовно и ни подкрепят. Арман винаги е бил част от нашето семейство, така че искаме да се отблагодарим с незабравимо шоу там.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Кирил Милов ще се бори за бронз на Световното

Кирил Милов ще се бори за бронз на Световното

  • 25 окт 2026 | 14:39
  • 8293
  • 1
Световната федерация узакони Тодор Ангелов за президент

Световната федерация узакони Тодор Ангелов за президент

  • 25 окт 2026 | 12:04
  • 1204
  • 0
Светлозар Савов: И петимата ми състезатели на "Team Quest" излизат за победа

Светлозар Савов: И петимата ми състезатели на "Team Quest" излизат за победа

  • 25 окт 2026 | 11:12
  • 4580
  • 0
Кирил Милов е полуфиналист на Световното!

Кирил Милов е полуфиналист на Световното!

  • 25 окт 2026 | 10:56
  • 9070
  • 6
България ще домакинства на Балканското първенство по муай тай

България ще домакинства на Балканското първенство по муай тай

  • 25 окт 2026 | 08:56
  • 685
  • 0
ЦСКА спечели всички отборни титли при момчетата на турнира по джудо в памет на Симеон Ценев

ЦСКА спечели всички отборни титли при момчетата на турнира по джудо в памет на Симеон Ценев

  • 25 окт 2026 | 01:40
  • 673
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Може ли Лудогорец да развали еуфорията в ЦСКА преди завръщането на "Армията"?

Може ли Лудогорец да развали еуфорията в ЦСКА преди завръщането на "Армията"?

  • 26 окт 2026 | 07:00
  • 14174
  • 102
Спартак Плевен скочи на Константин Папазов и Георги Глушков, след като Тити се замеси в голям скандал

Спартак Плевен скочи на Константин Папазов и Георги Глушков, след като Тити се замеси в голям скандал

  • 26 окт 2026 | 13:12
  • 3433
  • 16
Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

  • 26 окт 2026 | 11:02
  • 11894
  • 5
Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик

Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик

  • 26 окт 2026 | 11:17
  • 6958
  • 12
Първи домакински мач за Локо (Пд) след ерата "Крушарски"

Първи домакински мач за Локо (Пд) след ерата "Крушарски"

  • 26 окт 2026 | 07:45
  • 8549
  • 14
Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

  • 26 окт 2026 | 07:58
  • 13950
  • 42