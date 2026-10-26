Василий Ломаченко планира завръщане на ринга

Василий Ломаченко обяви плановете си да се завърне между въжетата през 2027 г. в последен опит да осъществи голямата си амбиция – да стане абсолютен световен шампион.

Бившият носител на пояси в три различни теглови категории сложи край на кариерата си през юни 2025 г. на 37-годишна възраст. Тогава украинецът се бореше с контузии и липса на мотивация, след като не успя да обедини четирите титли в лека категория.

Според мнозина Ломаченко трябваше да постигне този триумф още през 2023 г., когато се изправи срещу Девин Хейни в сблъсък за безспорната титла при 61-килограмовите. Тогава той претърпя силно оспорвано поражение с единодушно съдийско решение и напусна видимо съкрушен залата на „Ем Джи Ем Гранд Гардън Арена“ в Лас Вегас.

Спорно съдийско решение помрачи битката Хейни - Ломаченко

Година по-късно Ломаченко отново се върна на победния път, като надделя над Джордж Камбосос-младши и си заслужи овакантения пояс на IBF в лека категория след преминаването на Хейни при 63-килограмовите. Въпреки това, поради разпръскването на останалите пояси в дивизията и отдалечаването на шанса за обединение, украинецът реши да се оттегли.

Сега, на 38 години, позицията му е коренно различна.

„Един ден се събудих и си помислих: "Вече съм на 38 и трябва да опитам още веднъж да стана абсолютен шампион". Ако изчакам, докато стана на 40 или 41, ще бъде твърде късно. Затова реших да се върна“, разкри Ломаченко в ефира на DAZN, докато присъстваше на срещата между О'Шаки Фостър и Емануел Наварете.

Украинецът никога не е бил типичен представител на леката категория, като голяма част от кариерата му премина в по-ниските дивизии. За своето завръщане той планира отново да се боксира в категория до 59 кг, където през 2016 г. завоюва титлата на WBO и я защити успешно четири пъти.

„Спрях, защото бях изтощен от бокса. Теглото от 61 кг. не е моето естествено състояние. Сега обаче се завръщам при 59 кг., където се чувствам отлично, и затова съм готов. Догодина ще проверя формата си и може би ще се бия. Стандартната подготовка върви много добре, но никой не знае какво ще се случи след още месец или два тренировки. Ще видим, но в момента всичко се развива прекрасно“, добави той.

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