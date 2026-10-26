Президентът на Евролигата Деян Бодирога триумфира на изборите в Сърбия

Сериозен политически обрат настъпи на парламентарните избори в Сърбия, след като управляващата партия СНС загуби властта, а победата отиде при Студентската листа.

Едно от водещите лица в кандидатската листа е президентът на Евролигата Деян Бодирога. По предварителни оценки неговата формация печели 52% от гласовете, което се равнява на около 135 места в сръбския парламент.

"Днес Сърбия се бори преди всичко за свобода и за връщането на една отвлечена държава", заяви Бодирога пред журналисти в Белград в изборния ден.

Досегашната управляваща партия събира около 39% от вота, което ѝ отрежда приблизително 104 депутатски кресла в 250-местната сръбска скупщина.

Бодирога проведе изключително активна кампания, като често пътуваше до Сърбия и се включваше в най-големите митинги срещу властта. През последните седмици легендарният баскетболен функционер беше и един от основните оратори на тези събития.

До края на годината в страната предстоят и президентски избори, след като вторият мандат на Александър Вучич изтече през септември. Вотът се очаква да се състои през декември, а Деян Бодирога вече се споменава като един от възможните кандидати на формацията, постигнала успех на парламентарния вот.

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Снимки: Imago