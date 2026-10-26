Боен Клуб Левски София спечели първото издание на Team Quest

„Боен Клуб Левски София“ спечели историческото първо издание на отборния граплинг турнир "Team Quest". Надпреварата, организирана от Любомир Геджев, се проведе в София на 25.10 и предизвика огромен интерес.

Столичният тим се справи на финала със "Зи Ар България", съобщават още от "Спортната джунгла". Преди това на полуфиналите "сините" надвиха отбора на "Бразилско жиу-жицу Варна", който финишира на трето място след успех в малкия финал над "Русе Файт Клуб".

В големия герой за шампионите се превърна Гено Хаджигенев. Той спечели три срещи със събмишън и добави още една двойна елиминация. С негов събмишън над Михаил Николов беше направено и единственото директно отстраняване на финала срещу тима на "Зи Ар".

Победителите взеха голямата награда от 6000 евро.

Полуфинал I

Левски – БЖЖ Варна 3:1

Джейми Дикс (Левски) срещу Александър Александров (БЖЖ Варна): Двойна елиминация

Никола Митев (Левски) събмитна за 1.09 мин Кристиян Илиев (БЖЖ Варна)

Никола Митев (Левски) Калин Железов (БЖЖ Варна): Двойна елиминация

Ивайло Йорданов (БЖЖ Варна) събмитна за 4.15 мин Кристиан Недков (Левски)

Гено Хаджигенев (Левски) събмитна за 3.02 минути Ивайло Йорданов (БЖЖ Варна)

Гено Хаджигенев (Левски) събмитна за 5.21 минути Павел Иванов (Бруно Бастос)

Полуфинал II

Зи Ар България - Файт Клуб Русе 1:0



Георги Ангелов (Русе) – Иван Вълев (Зи Ар): Двойна елиминация

Виктор Григоров (Русе) – Николай Атанасов (Зи Ар): Двойна елиминация

Давид Димитров (Русе) – Михаил Николов (Зи Ар): Двойна елиминация

Пламен Пенчев (Русе) – Владислав Генов (Зи Ар): Двойна елиминация

Димо Генов (Зи Ар) събмитна за 2.20 мин. Габриел Григоров (Русе)

Трето място

БЖЖ Варна - Файт Клуб Русе 4:0

Александър Александров (БЖЖ Варна) събмитна за 1.59 мин. Пламен Пенчев (Русе)

Александър Александров (БЖЖ Варна) събмитна за 2.28 мин. Георги Ангелов (Русе)

Александър Александров (БЖЖ Варна) събмитна за 3.19 мин. Давид Димитров (Русе)

Александър Александров (БЖЖ Варна) събмитна за 1.13 мин. Габриел Григоров (Русе)

Александър Александров (БЖЖ Варна) – Виктор Григоров (Русе): Двойна елиминация





Шампионски сблъсък

Левски – Зи Ар 1:0

Джейми Дикс (Левски) – Николай Атанасов (Зи Ар): Двойна елиминация

Никола Митев (Левски) – Иван Вълев (Зи Ар): Двойна елиминация

Гено Хаджигенев (Левски) събмитна за 3.15 минути Михаил Николов (Зи Ар)

Гено Хаджигенев (Левски) – Богдан Бонев (Зи Ар): Двойна елиминация

Димитър Орджанов (Левски) – Димо Генов (Зи Ар): Двойна елиминация

Супер-файт резултати

Тони Танев събмитна Александър Янков

Димитър Вълчев победи със съдийско решение Никола Иванов

Теодор Марков победи с 3:0 Адам Мусхаджиев

Целият турнир можете да гледате тук:

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