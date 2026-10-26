Стоян Кубатов завърши пети на Световното в Казахстан

Стоян Кубатов завърши пети на световното първенство по борба в Казахстан.

Българинът загуби с туш от беларусина Шуай Мамедау в малкия финал при 77-килограмовите на класическия стил.

Съперникът му взе 4 точки в първата част, а във втората при носене от партер, Кубатов допусна грешка и бе затиснат за туш.

Българският борец за втори път в кариерата си достига до малкия финал на първенство на планетата. През 2023-та той също се нареди пети.

В понеделник за бронзовото отличие ще спори Кирил Милов (97). Финалите може да следите на живо от 15 ч по БНТ 3.

Участието си днес започват Едмонд Назарян (63), Абу-Муслим Амаев (67) и Семен Новиков (87).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google