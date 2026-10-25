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Мира Тодорова с 15 точки и силен мач за победа в Япония

  • 25 окт 2026 | 16:28
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Мира Тодорова с 15 точки и силен мач за победа в Япония

Българската волейболистка Мира Тодорова се отличи с 15 точки при домакинската победа на Викторина Химеджи над ПФУ Блукетс с 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) в японската SV лига. Двубоят се игра на 25 октомври. Домакините спечелиха оспорваните първи два гейма с по 25:23. В третата част Викторина Химеджи стигна до по-убедително 25:18 и затвори срещата без загубен гейм.

Българската централна блокировачка бе сред водещите реализаторки за своя отбор. Тя завърши с 12 успешни атаки, два аса и една блокада. Тодорова показа висока успеваемост в нападение, като реализира 12 от 18 опита за 66,7% и допусна само една грешка в атака.

За успеха Руи Нонака добави 12 точки, а Саки Танака се отчете с 11.

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