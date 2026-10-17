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България U15 с втора победа в Албена

  • 17 окт 2026 | 13:41
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България U15 с втора победа в Албена

Юношеският национален отбор на България до 15 години записа втора поредна победа в Турнира за развитие на УЕФА в Албена. Селекцията на Петър Карачоров се наложи с 3:0 над Молдова и след успеха с 8:0 срещу Армения продължава участието си с обща голова разлика 11:0.

Кристиян Мянов откри резултата в 38-ата минута и даде преднина на България преди почивката. През второто полувреме Иван Иванов добави две попадения – в 50-ата и 79-ата минута, с които оформи крайното 3:0.

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В последния си двубой от надпреварата младите национали от набор 2012 ще се изправят срещу Косово на 20 октомври (вторник) от 11:00 часа. Срещата ще се проведе на основния футболен терен в спортен комплекс "Албена".

Стартов състав на България U15: 12. Кристиян Неделчев, 2. Теодор Станков, 4. Иван Ванков, 6. Велислав Асенов, 8. Марк Михайлов, 11. Иван Байрактарски, 13. Кристиян Мянов, 14. Михаил Тодоров, 15. Никола Петров, 16. Кирил Стоичков, 19. Емил Минев.

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