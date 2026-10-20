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България U15 спечели Турнира за развитие на УЕФА

  • 20 окт 2026 | 13:31
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България U15 спечели Турнира за развитие на УЕФА

Юношеският национален отбор на България до 15 години завърши по категоричен начин участието си в Турнира за развитие на УЕФА в Албена. В последния си двубой селекцията на Петър Карачоров победи Косово с 2:0 и зае първото място с три победи от три срещи и голова разлика 13:0.

И двете попадения срещу Косово паднаха през второто полувреме. Иван Пуцов откри резултата в 57-ата минута, а Михаил Тодоров се разписа в 86-ата, за да оформи крайното 2:0 и да затвърди успешното представяне на българския тим.

България U15 с втора победа в Албена
България U15 с втора победа в Албена

Младите национали от набор 2012 демонстрираха превъзходство и в трите си срещи в надпреварата. На старта България се наложи с 8:0 над Армения, след което последва успех с 3:0 срещу Молдова. С победата над Косово отборът завърши турнира без допуснат гол.

България U15 стартира с гръм и трясък! "Лъвчетата" вкараха 8 гола на Армения
България U15 стартира с гръм и трясък! "Лъвчетата" вкараха 8 гола на Армения

Надпреварата в Албена отбеляза първите международни мачове за това поколение български национали. Тимът съчета убедителните резултати с възможността да натрупа ценен опит срещу съперници от различни футболни школи - основна цел на програмата на УЕФА за развитие на детско-юношеския футбол.

Стартов състав на България: 1. Валентин Илиев, 3. Димитър Сираков, 5. Александър Илиев, 6. Велислав Асенов, 7. Максим Даскалов (К), 8. Марк Михайлов, 9. Иван Пуцов, 10. Иван Иванов, 15. Никола Петров, 16. Кирил Стоичков, 20. Никола Владимиров.

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