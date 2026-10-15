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България U15 стартира с гръм и трясък! "Лъвчетата" вкараха 8 гола на Армения

  • 15 окт 2026 | 14:23
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Националният отбор на България до 15 години започна по впечатляващ начин участието си в Турнира за развитие на УЕФА, който се провежда в Албена. "Лъвчетата" разгромиха Армения с категоричното 8:0 в първия си двубой от надпреварата.

Българските национали започнаха силно срещата и още в 16-ата минута Иван Пуцов откри резултата, давайки преднина на нашия тим. В 41-вата минута Никола Владимиров удвои аванса на България, а само три по-късно Максим Даскалов направи резултата класически.

През втората част родните таланти продължиха да доминират и добавиха още пет попадения във вратата на Армения. В 62-rата минута Максим Даскалов отбеляза второто си попадение в срещата, покачвайки на 4:0. Шест по-късно Кирил Стоичков също записа името си сред голмайсторите.

В заключителните минути българските национали се развихриха и реализираха още три гола. В 83-тата минута Иван Байрактарски направи резултата 6:0, а 120 секунди по-късно Емил Минев добави седмо попадение. Крайното 8:0 оформи Кирил Стоичков в първата минута на добавеното време, отбелязвайки втория си гол в двубоя.

Така Максим Даскалов и Кирил Стоичков се отличиха с по две попадения, а България записа убедителен успех на старта на международната надпревара. В следващия си двубой на 17 октомври българските национали ще се изправят срещу Молдова, а на 20 октомври ще изиграят последната си среща от турнира срещу Косово.

Всички двубои от Турнира за развитие на УЕФА U15 се провеждат в курортния комплекс Албена.

1:0 – Иван Пуцов (16’)
2:0 – Никола Владимиров (41’)
3:0 – Максим Даскалов (44’)
4:0 – Максим Даскалов (60’)
5:0 – Кирил Стоичков (66’)
6:0 – Иван Байрактарски (83’)
7:0 – Емил Минов (85’)
8:0 – Кирил Стоичков (90+1’)

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