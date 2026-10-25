Кирил Милов ще се бори за бронз на Световното

Кирил Милов ще се бори за бронзов медал на Световното първенство в Астана, след като загуби полуфиналната си схватка с Кирил Маскевич (Беларус) в категория до 97 кг класически стил.

Милов започна добре полуфинала и пренесе съперника си два пъти при партер в първата част, но във втората беларусинът направи две движения от своя страна, а с по-резултатно второ успя да поведе със 7:5. Той затвори схватката именно по този начин и взе реванш за тежката си загуба срещу европейския шампион през пролетта в Тирана.

На старта на турнира Милов победи с 10:0 Владлен Козлюк (Украйна), след което се изправи срещу съперника си от финала на Европейското първенство Алекс Соке (Унгария) и спечели с 3:2. На четвъртфиналите действащият европейски шампион се изправи срещу представителя на домакините Ислам Йевлойев и не му остави шанс. Милов го пренесе от партер за две точки още в първата част и завърши движението с туш след само минута и 49 секунди борба.

В 15:00 започват финалите на съботните категории. В тях България има шанс за медал чрез Стоян Кубатов, който вчера спечели три схватки, преди да бъде туширан от Александрин Гуцу (Молдова) на полуфиналите. Днес националът ще се изправи срещу Шиав Мамедов (Беларус) в схватка за третото място на 77 кг.

Димитър Георгиев вече отпадна на 72 кг след поражение от Нестор Труйол (Чили) с 3:7.

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