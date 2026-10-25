Кирил Милов е полуфиналист на Световното!

Кирил Милов се класира на полуфиналите на Световното първенство по борба в Астана, след като записа три победи в категория до 97 кг класически стил. Днес България може да си осигури два медала на турнира в Казахстан, като първо Милов има шанс за финал, а след това Стоян Кубатов ще се бори за бронз.

На старта на турнира Милов победи с 10:0 Владлен Козлюк (Украйна), след което се изправи срещу съперника си от финала на Европейското първенство Алекс Соке (Унгария) и спечели с 3:2. На четвъртфиналите действащият европейски шампион се изправи срещу представителя на домакините Ислам Йевлойев и не му остави шанс. Милов го пренесе от партер за две точки още в първата част и завърши движението с туш след само минута и 49 секунди борба.

В схватка за класиране на финал българинът ще се изправи срещу бронзовия медалист от миналата година Кирил Маскевич (Беларус). Той бе трети и на европейския шампионат през 2025.

Стоян Кубатов ще се бори за бронзов медал на Световното

Полуфиналите са насрочени за 13:45 часа, а от 15:00 започват финалите на съботните категории. В тях България има шанс за медал чрез Стоян Кубатов, който вчера спечели три схватки, преди да бъде туширан от Александрин Гуцу (Молдова) . Днес националът ще се изправи срещу Шиав Мамедов (Беларус) в схватка за третото място на 77 кг.

Димитър Георгиев вече отпадна на 72 кг след поражение от Нестор Труйол (Чили) с 3:7.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google