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Светлозар Савов: И петимата ми състезатели на "Team Quest" излизат за победа

  • 25 окт 2026 | 11:12
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Бившият професионален ММА боец Светлозар Савов даде специално интервю за Sportal.bg само няколко дни преди първото отборно граплинг състезание в България - "Team Quest".

Савов ще бъде капитан на един от четирите отбора участници в "Team Quest". Главният треньор на "Fight Club Ruse" ще поведе учениците му Виктор и Габриел Григорови, Пламен Пенчев, Георги Ангелов, Давид Димитров, в битка срещу други три тима.

38-годишният треньор е категоричен, че неговите възпитаници ще се борят докрай за победата. Успехът на тепиха на "Team Quest" може да бъде постигнат само чрез събмишън, а Савов вярва, че това е подходящ правилник за стила на неговите бойци.

Вижте цялото интервю със Савов, в което той коментира и бъдещето на Виктор Григоров в професионалния ММА и сравнява нивото на смесените бойни изкуства в България спрямо това преди десет години:

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