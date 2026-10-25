България ще домакинства на Балканското първенство по муай тай

България ще бъде домакин на Балканското първенство по муай тай през 2027 година, информираха от Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ).

Това стана възможно след проведените срещи между заместник-председателя на централата Стойчо Марински и представители на международните структури в лицето на генералния секретар на Международната федерация по муай тай Стефан Фокс, генералния директор на организацията Чариса Таян и президента на Европейската федерация Хасан Йълдъз.

Очаква се шампионатът да се проведе през месец февруари, като домакин ще бъде град Пловдив.

С цел развитието и популяризирането на бойния спорт страната ни ще бъде сред кандидатите и за приемане на Европейското първенство по муай тай през 2028 година, добавиха от БККМТ.

Българската конфедерация вече е официален член на Балканския муай тай съюз и Европейската федерация по муай тай. Това ще отговори нови възможности пред родните състезатели, треньори и клубове, както и утвърждава страната ни в международно отношение.

Новото ръководство на БККМТ, начело с председателя Марио Иванов, е категорично, че ще работи в посока страната ни да се утвърди като добър организатор и предпочитан домакин на най-големите форуми в бойните спортове.

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