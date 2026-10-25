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ЦСКА спечели всички отборни титли при момчетата на турнира по джудо в памет на Симеон Ценев

  • 25 окт 2026 | 01:40
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ЦСКА спечели всички отборни титли при момчетата на турнира по джудо в памет на Симеон Ценев

Домакините от ЦСКА спечелиха отборните титли и в трите възрасти при момчетата на едноименния турнир, организиран от "червения" клуб, в памет на Симеон Ценев, бивш селекционер на тима и на националния тим. 

При 8-годишните ЦСКА завърши на върха със злато, сребро и бронз, при 12-годишните "червените" взеха четири титли, два сребърни и два бронзови медала, а при 14-годишните активът е три титли, две сребърни и едно бронзово отличие, съобщават от БФ Джудо. 

При момичетата отборните титли си поделиха три клуба. При най-малките до 8 години първи са представителите на сръбския Пирот (2-0-1), при 14-годишните победителки са състезателките на русенския Локомотив (2-1-2), а при 14-годишните - Чавдар (Бяла Слатина) със злато, сребро и бронз. 

Снимка: facebook.com/BFJUDO

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