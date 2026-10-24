Чернокожев пред Sportal.bg: Знаем, че можем още много

Националът Цветомир Чернокожев заяви след гръмката победа над ЦСКА днес, че той и съотборниците му в Черно море Навибулгар са били добре подготвени тактически, но вярва, че тимът е далеч от реалния си потенциал.

"Осъзнаваме, че на нас ни трябва още много време, за да играем по начина, по който играем през по-голямата част на тренировка. Много сме далеч от това на мач. Имаме добри моменти, но знаем, че можем още много. Всяка такава победа ни дава допълнително време да подорим с по-малко напрежение нещата, които зависят от нас, както и да изчистим играта си от тъпи грешки. Ако направим това, смятам, че ще изглеждаме по много добър начин.

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Както и в предните два мача, така и днес, смятам, че бяхме добре подготвени тактически. Стараем се да си вършим работата и накрая има резултат. Подготвени сме, планът ни за игра и в защита, и в нападение сработва. Радваме се , че се получава", каза пред Sportal.bg крилото..

Цялото интервю с Чернокожев можете да изгледате във видеото по-долу.

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Снимки: Sportal.bg