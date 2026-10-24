Йордан Бозов пред Sportal.bg: Не видях моя отбор да се бори докрай

Старши треньорът на ЦСКА Йордан Бозов бе видимо разочарован от гръмкото поражение с 62:95 от Черно море Навибулгар в София в мач от третия кръг на Sesame НБЛ.

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"В първите 10 минути играхме добре, това се случва при нас често. Така беше и в Самоков миналата седмица, така беше и в контролните срещи, но в днешния мач конкретно започнахме да им даваме след всеки изпуснат шанс да си вземат борбата. Те имат 21 борби (в нападение - б.р.) и оттам започва нашият проблем - даваме им шанс, те си довкарват коша, почти всяко нападение вкарват. Трябва да играем по-бързо. След като започнаха да ни вкарват всеки кош, започна и нападението да ни куца, защото ние трябва да играем по-бързо и да правим лесни кошове. Не можем да играем постепенно нападение с такъв опитен и класен отбор. Първите 7-8 минути играхме по-раздвижено.

Нашите проблеми продължават да бъдат в защита, транзицията в защита, в борбата, 21 борби, 21 точки от контраатака за Черно море. Мога да ги поздравя за тяхното нападение, 95 точки - ОК, ние не сме си свършили работата.

Днес не видях моя отбор да се бори докрай. Ние не се борихме докрай. Ние изоставахме на полувремето с 8 точки и аз им казах в съблекалнята, че искам от тях само да видя сърцата им на терена, да се борят докрай, но ние не го направихме", сподели пред Sportal.bg Бозов.

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Снимки: Sportal.bg