Гол в края разплака Валенсия

Виляреал стигна до драматична победа с 2:1 при гостуването си на Валенсия. Тимът на Иниго Перес осъществи пълен обрат, след като Пепелу откри резултата от дузпа в 38-ата минута. След почивката Алекс Фрийман изравни, а в 96-ата минута влезлият като резерва Жорж Микаутадзе донесе успеха на гостите. Два отбора завършиха с 10 човека. Папе Гай бе изгонен в 79-ата минута, а резервата на домакините Харви Елиът получи два жълти картона минута преди края на редовното време за реплики към съдията.
Валенсия няма победа в последните си седем домакинства. Отборът, воден от Хавиер Агире, остана в зоната на изпадащите, докато “Жълтата подводница се изкачи до осмо място.
Виляреал имаше сериозно предимство по отношение на владеенето на топката в началото на регионалното дерби. Това обаче не доведе до много опасни ситуации пред вратата на съперника. Гостите отправиха осем удара срещу нито един за съперника в първия половин час. Димитриевски направи страхотно спасяване след удар на Бюканън. Една ситуация обаче промени нещата. След дълго разглеждане с ВАР съдията отсъди дузпа за домакините, която Пепелу реализира.
В края на първото полувреме играта много се накъса, но след почивката си върна ритъма, като Виляреал държеше инициативата. Попадение на Сесар Тарега бе отменено поради засада. Последваха няколко ситуации и пред двете врати. В 69-ата минута Фрийман изравни след силен удар с глава след центриране на Кардона. Гостите останаха с човек по-малко десет минути по-късно, когато Гай бе изгонен за удар с лакът. Валенсия не се възползва за това, а резервата Харви Елиът също получи червен картон малко преди края на редовното време. Англичанинът бе изгонен с два последователни жълти картони за реплики към съдията. В добавеното време резервата Микаутадзе разплака феновете на домакините, след като напредна и с хубав удар донесе победата на Виляреал.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago