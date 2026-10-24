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Андрей Иванов след дабъл-дабъл със 17 борби: Статистиката не е важна, искам отборът да върви и да печели

  • 24 окт 2026 | 21:36
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Националът Андрей Иванов блесна с впечатляващ дабъл-дабъл при победата на Черно море Навибулгар над ЦСКА в София с 95:62 в мач от третия кръг на Sesame НБЛ. След края на срещата той сподели, че днес е имал ден, но по-важното е отборът да побеждава.

9 ЦСКА 62:95 Черно море Навибулгар

"За мен не са важни някакви статистически показатели, просто искам, когато имам някаква зададена задача от треньорския щаб, да вляза вътре и да си свърша работата по възможно най-добрия начин. Днес аз имам тези показатели, утре може би някой друг ще изпъкне, важното е отборът да върви и да печели", сподели пред Sportal.bg центърът.

Цялото интервю с Андрей Иванов можете да изгледате във видеото по-долу.

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Снимки: Sportal.bg

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