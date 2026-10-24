Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хамбургер ШФ

Хамбургер бе наказан от свой играч в гостуването си на Падерборн

  • 24 окт 2026 | 18:58
  • 454
  • 0
Хамбургер бе наказан от свой играч в гостуването си на Падерборн

Падерборн постигна втората си победа в Бундеслигата през този сезон, благодарение на което се измъкна от опасната зона, след като надделя с 1:0 над Хамбургер на свой терен. Раян Филип, който е собственост на клуба от "Фолкспаркщадион”, отбеляза единствения гол две минути преди края.

Падерборн владееше повече топката през първото полувреме, но не знаеше много какво да прави с нея, докато стратегията на гостите също не проработи при контраатаките. Така полувремето завърши без точен удар и с никакви интересни ситуации пред една от двете врати.

В 47-ата минута домакините можеха да поведат, но Фернандеш показа изключителен рефлекс и спаси удар на Кастанеда отблизо. Шут на Курда в 73-тата минута пък срещна гредата. Падерборн все пак стигна до победа в 88-ата минута, когато резервата Раян Филип, който играе в Падерборн под наем именно от Хамбургер, се разписа със силен удар от границата на наказателното поле.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Флик преди "Ел Класико": Това е най-великият мач, имам пълно доверие на съдиите

Флик преди "Ел Класико": Това е най-великият мач, имам пълно доверие на съдиите

  • 24 окт 2026 | 14:36
  • 6910
  • 7
Джани Инфантино: Огромното мнозинство в световния футбол стои зад мен

Джани Инфантино: Огромното мнозинство в световния футбол стои зад мен

  • 24 окт 2026 | 14:18
  • 1259
  • 7
Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

  • 24 окт 2026 | 16:22
  • 17486
  • 36
Моуриньо отговори на футболист на Барселона, обясни за брадата си и отсече: Реал Мадрид с мен печели трофеи

Моуриньо отговори на футболист на Барселона, обясни за брадата си и отсече: Реал Мадрид с мен печели трофеи

  • 24 окт 2026 | 13:50
  • 10469
  • 14
Ясно е състоянието на Компани и колко ще бъде в болница

Ясно е състоянието на Компани и колко ще бъде в болница

  • 24 окт 2026 | 12:21
  • 8777
  • 2
Може ли да видим нови таланти от "Ла Масия" в Ел Класико

Може ли да видим нови таланти от "Ла Масия" в Ел Класико

  • 24 окт 2026 | 10:25
  • 3252
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

  • 24 окт 2026 | 19:51
  • 1494
  • 7
Слави Бинев е убит в София

Слави Бинев е убит в София

  • 24 окт 2026 | 11:07
  • 45323
  • 146
Локо (София) и Ботев (Враца) взеха по точка в "Надежда"

Локо (София) и Ботев (Враца) взеха по точка в "Надежда"

  • 24 окт 2026 | 18:16
  • 11530
  • 24
Челси 0:0 Тотнъм, по едно спасяване на двамата вратари

Челси 0:0 Тотнъм, по едно спасяване на двамата вратари

  • 24 окт 2026 | 18:32
  • 2509
  • 4
Има основна версия за убийството на Слави Бинев

Има основна версия за убийството на Слави Бинев

  • 24 окт 2026 | 12:45
  • 38950
  • 60
Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

  • 24 окт 2026 | 15:52
  • 21925
  • 38