Хамбургер бе наказан от свой играч в гостуването си на Падерборн

Падерборн постигна втората си победа в Бундеслигата през този сезон, благодарение на което се измъкна от опасната зона, след като надделя с 1:0 над Хамбургер на свой терен. Раян Филип, който е собственост на клуба от "Фолкспаркщадион”, отбеляза единствения гол две минути преди края.

Падерборн владееше повече топката през първото полувреме, но не знаеше много какво да прави с нея, докато стратегията на гостите също не проработи при контраатаките. Така полувремето завърши без точен удар и с никакви интересни ситуации пред една от двете врати.

В 47-ата минута домакините можеха да поведат, но Фернандеш показа изключителен рефлекс и спаси удар на Кастанеда отблизо. Шут на Курда в 73-тата минута пък срещна гредата. Падерборн все пак стигна до победа в 88-ата минута, когато резервата Раян Филип, който играе в Падерборн под наем именно от Хамбургер, се разписа със силен удар от границата на наказателното поле.

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