Реформата в антидопинга от 2027 г.: По-добра защита при замърсяване и строг контрол за елита в тениса

Световният тенис предстои да влезе в нова ера по отношение на антидопинговия контрол от 1 януари 2027 г. Световната антидопингова агенция (WADA) и Международната агенция за тенис почтеност (ITIA) въвеждат ключови модификации в Световния антидопингов кодекс и правилата за местонахождение (whereabouts). Новата рамка търси баланс между повишената защита на състезателите при случайно попадане на забранени вещества в организма им и затягането на административния контрол над най-добрите играчи в света.

Едно от най-важните правни изменения е замяната на досегашното понятие "замърсен продукт" (contaminated product) с далеч по-широкия термин "замърсен източник" (contaminated source). До момента тенисистите имаха възможност за намаляване на наказанията си основно ако докажат, че забранено вещество е прието чрез замърсена хранителна добавка или медикамент с невярно съдържание на етикета.

От 2027 г. защитата се разширява значително. Новата дефиниция обхваща непредвидими източници на замърсяване, сред които замърсена храна и напитки (като месо или вода), контакт с трети лица, физическо докосване до предмети, използвани от други хора, или замърсяване от околната среда. При доказано попадане на вещество от такъв източник, антидопинговите органи ще разполагат с по-голяма гъвкавост за намаляване на санкциите или дори за пълно отпадане на наказанието.

Тази реформа идва след редица гръмки случаи в тениса, сред които и казусът с Яник Синер. Италианецът даде две положителни проби за анаболния стероид клостебол през март 2024 г., а през февруари 2025 г. постигна споразумение с WADA за тримесечно наказание. Случаят на Синер се базираше на трансфер на веществото чрез физически контакт с неговия физиотерапевт.

Въпреки че новите правила от 2027 г. не оказват автоматично или ретроактивно влияние върху вече приключили казуси като този на Синер, те са директен отговор на нуждата от по-ясни процедури, когато става дума за минимални количества и неволно предаване на забранени съставки.

Втората основна промяна засяга административните задължения на играчите. Досега тенисът ползваше специално изключение, поради което състезателите не трябваше да посочват задължителен 60-минутен прозорец за тестване на всекидневна база по време на участие в турнири. От 2027 г. това изключение отпада за всички спортове, подчинени на Кодекса на WADA.

За да смекчи административния натиск, ITIA съвместно с WADA въвежда двуетапна система за контрол. Основният регистриран пул за тестване (Registered Testing Pool - RTP) ще бъде драстично съкратен от около 250 души на едва около 50 играчи. Този списък ще включва предимно първите 20 мъже и жени в ранглистите на единично, както и отделни състезатели, които се завръщат след наказания.

Само тези около 50 тенисисти от тесния RTP ще бъдат длъжни да предоставят строгия 60-минутен прозорец за тестване всеки ден, включително и по време на турнири. Останалите близо 80% от досегашните членове на пула преминават в по-широка група за тестване. При тях местонахождението ще се определя от адреса на нощувка и информацията за тренировъчната база, без да се изисква всекидневен 60-минутен слот.

Всички професионални тенисисти ще бъдат официално уведомени през ноември коя категория се отрежда за тях и какви са конкретните им задължения. Индивидуалното разпределение в пуловете няма да се оповестява публично, макар че ITIA ще поддържа общ актуализиран списък на тестваните състезатели на своя уебсайт и в мобилното си приложение.

От ITIA подчертават, че новата структура не променя основното правило, че всеки играч е длъжен да даде проба при поискване от антидопингов служител, независимо дали се намира в даден пул или извън него. Отказът или укриването от проверка продължава да носи изключително тежки последици, като предвидената санкция е лишаване от състезателни права за срок до четири години.

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