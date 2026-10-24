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Изабелла Шиникова стана вицешампионка на двойки на турнир в Египет

  • 24 окт 2026 | 17:51
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Изабелла Шиникова стана вицешампионка на двойки на турнир в Египет

Изабелла Шиникова стана вицешампионка на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Шарм ел-Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

34-годишната българка и Карла Попович (Хърватия), които са поставени под номер 3, загубиха на финала от вторите поставени Сандра Самир и Ламис Алхюсейн Абдел Азиз с 1:6, 6:7(4) за час и 28 минути на корта.

Вчера на полуфиналите Шиникова и Попович спечелиха без игра след отказ на Фльор де Бресер (Нидерландия) и Теодора Влаич (Сърбия).

Българката има в кариерата си 32 титли при дуетите в турнирите от веригата World Tennis Tour.

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