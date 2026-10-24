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Никол Нунева стана вицешампионка на двойки в Кайро

  • 24 окт 2026 | 17:11
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Никол Нунева стана вицешампионка на двойки в Кайро

Българската тенисистка Никол Нунева записа ново отлично представяне на международната сцена при девойките. 16-годишната състезателка стигна до финала на двойки на турнира от категория J200 в Кайро, част от веригата World Tennis Tour Juniors.

В оспорван сблъсък за титлата Нунева и нейната партньорка Ева Калиадина отстъпиха пред двойката Анна Баздерова и Карла Васкес Алкудия с резултат 2:6, 3:6.

Въпреки поражението в решаващия двубой, спечелването на вицешампионската титла в Египет е пореден сериозен успех за младата българка. В досегашната си кариера при девойките Нунева вече има три спечелени титли на двойки в престижната юношеска верига на ITF, с което затвърждава постоянството си и отличните си умения в играта при двойките.

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