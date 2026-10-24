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Елче излезе от зоната на изпадащите след мач с три дузпи

  • 24 окт 2026 | 17:23
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Елче излезе от зоната на изпадащите след мач с три дузпи

Елче постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Райо Валекано. Този успех го изведе от зоната на изпадащите почти до средата на класирането. Тимът на Мартин Анселми определено повиши формата си последните седмици, като това беше четвърти пореден мач без загуба.

Райо стартира активно мача и вратарят на гостите трябваше да се намесва след мощен удар на Унай Лопес. След това Серхио Камейо стреля над вратата. Гостите оцеляха в този период и поведоха в 23-ата минута, когато Федерико Редондо откри от дузпа, отсъдена за нарушение на Лежюн. Попадението промени ситуацията на терена и Елче бе близо до нов гол, но Фернандо Ниньо прати топката в гредата. Тимът на Анселми стигна до второ попадение в 36-ата минута, когато Ниньо реализира втората отсъдена дузпа. За него това бе шести гол от началото на сезона.

Домакините пропуснаха идеална възможност да се върнат в мача, след като и те получиха дузпа. Пате Сис, който извърши нарушението за втората дузпа на съперник, застана зад бялата точка, но ударът му срещна гредата. Този пропуск бързо можеше да бъде наказан, но Емил Аудеро спаси удара с глава на Ревиво в края на първото полувреме.

Райо опита да стигне до гол след почивката, но получи трети гол в 68-ата минута. Тогава Буананоте изведе Херман Валера и той технично преодоля вратаря. Това пречупи домакините, а Алче бе близо до още едно попадение, но изстрел на Тете Моренте от въздуха срещна гредата.

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Снимки: Gettyimages

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