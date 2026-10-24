Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Зак ЛиДей и Ти Джей Шортс си поделиха отличието за най-полезен играч в седмия кръг на Евролигата

  • 24 окт 2026 | 16:19
  • 240
  • 0

Евролигата обяви най-полезните състезатели след изиграването на срещите от седмия кръг. Индивидуалното признание за най-стойностен играч (MVP) бе поделено между крилото на Апоел Тел Авив Зак ЛиДей и гарда на Валенсия Ти Джей Шортс.

ЛиДей изигра ключова роля за победата на своя тим срещу Виртус Болоня с 90:81. Той завърши срещата с "дабъл-дабъл" от 22 точки и 10 борби, към които добави и 4 асистенции. При стрелбата Лидей реализира 4 от 7 опита за две точки, 2 от 5 от тройката и 8 от 9 от фаул линията. Това е пета подобна награда в кариерата му, като той се нареди до Илайджа Брайънт като втория баскетболист на Апоел, заслужил отличието през настоящата кампания.

Шортс блесна при успеха на Валенсия над Париж със 104:93. За 24 минути игрово време плеймейкърът се отчете с 25 точки, 9 асистенции и 4 борби, като вкара 7 от 11 изстрела за две точки, 2 от 3 от далечна дистанция и бе безпогрешен от наказателната линия с 5 от 5. За Шортс това е седми MVP приз в Евролигата, пет от които са спечелени с екипа на Париж.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Партизан официално се раздели с Джабари Паркър

Партизан официално се раздели с Джабари Паркър

  • 24 окт 2026 | 14:16
  • 614
  • 0
23 неща, които не знаете за Зак ЛиДей

23 неща, които не знаете за Зак ЛиДей

  • 24 окт 2026 | 13:12
  • 2887
  • 6
Ти Джей Шортс наказа бившия си тим и изведе Валенсия до триумф в Париж

Ти Джей Шортс наказа бившия си тим и изведе Валенсия до триумф в Париж

  • 24 окт 2026 | 02:58
  • 844
  • 0
АСВЕЛ претърпя тежко поражение от Жалгирис в Евролигата

АСВЕЛ претърпя тежко поражение от Жалгирис в Евролигата

  • 24 окт 2026 | 02:30
  • 741
  • 0
Ето как приключи седмия кръг в Евролигата

Ето как приключи седмия кръг в Евролигата

  • 24 окт 2026 | 01:21
  • 789
  • 0
Везенков с "дабъл-дабъл", но Олимпиакос профука двуцифрена преднина и се сгромоляса срещу Фенербахче

Везенков с "дабъл-дабъл", но Олимпиакос профука двуцифрена преднина и се сгромоляса срещу Фенербахче

  • 23 окт 2026 | 23:35
  • 10811
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Слави Бинев е убит в София

Слави Бинев е убит в София

  • 24 окт 2026 | 11:07
  • 34559
  • 120
Локо (София) 0:0 Ботев (Враца)

Локо (София) 0:0 Ботев (Враца)

  • 24 окт 2026 | 16:50
  • 2890
  • 2
Има основна версия за убийството на Слави Бинев

Има основна версия за убийството на Слави Бинев

  • 24 окт 2026 | 12:45
  • 25483
  • 42
Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

  • 24 окт 2026 | 15:52
  • 13149
  • 9
Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

Астън Вила за пореден път удари Ман Сити на “Вила Парк”, нанасяйки първа загуба на “гражданите” в Премиър лийг

  • 24 окт 2026 | 16:22
  • 8644
  • 28
Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

  • 24 окт 2026 | 11:27
  • 16228
  • 20