Зак ЛиДей и Ти Джей Шортс си поделиха отличието за най-полезен играч в седмия кръг на Евролигата

Евролигата обяви най-полезните състезатели след изиграването на срещите от седмия кръг. Индивидуалното признание за най-стойностен играч (MVP) бе поделено между крилото на Апоел Тел Авив Зак ЛиДей и гарда на Валенсия Ти Джей Шортс.

ЛиДей изигра ключова роля за победата на своя тим срещу Виртус Болоня с 90:81. Той завърши срещата с "дабъл-дабъл" от 22 точки и 10 борби, към които добави и 4 асистенции. При стрелбата Лидей реализира 4 от 7 опита за две точки, 2 от 5 от тройката и 8 от 9 от фаул линията. Това е пета подобна награда в кариерата му, като той се нареди до Илайджа Брайънт като втория баскетболист на Апоел, заслужил отличието през настоящата кампания.

Double trouble in Round 7! 😤 Zach LeDay & @TjShorts5 were UNSTOPPABLE, earning the first Co-MVP of the Round honors of the season! 👏 MVP of the Round presented by @VisitAbuDhabi https://t.co/JMBNx1yiQT — EuroLeague (@EuroLeague) October 24, 2026

Шортс блесна при успеха на Валенсия над Париж със 104:93. За 24 минути игрово време плеймейкърът се отчете с 25 точки, 9 асистенции и 4 борби, като вкара 7 от 11 изстрела за две точки, 2 от 3 от далечна дистанция и бе безпогрешен от наказателната линия с 5 от 5. За Шортс това е седми MVP приз в Евролигата, пет от които са спечелени с екипа на Париж.

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Снимки: Imago