Клубовете от Серия А готвят смяна на президента

Според „Гадзета дело Спорт“ недоволството на клубовете от Серия А от някои от решенията на Джовани Малаго нараства. "Кориере дела Сера" съобщава, че Интер се присъединява към Милан, Аталанта и други отбори в опита за смяна на президента на италианската федерация.

Розовият всекидневник разкрива в днешния си брой как клубовете, които първоначално подкрепяха Малаго, постепенно са се отдръпнали от него. Част от тях вече работят зад кулисите за избирането на нов президент на ФИГК и застават зад кандидатурата на Адриано Галиани.

Le incomprensioni tra Malagò e la Serie A sono state innumerevoli: la scelta del CT e del capodelegazione, la questione del segretario generale. La A si è risentita anche per l'appoggio tolto a Infantino (TMW) https://t.co/utKsfyv8Gc — Angelo (@Ang_2699) October 24, 2026

Както съобщава „Гадзета“, проблемът произтича основно от начина на вземане на решения през последните месеци. Серия А изигра ключова роля за издигането на Малаго начело на федерацията. Но редица президенти очакваха много по-голямо участие в решенията за бъдещето на италианския футбол.

Подобен диалог обаче липсваше в няколко ключови момента, като първият от тях бе свързан с националния отбор. След споровете около новия селекционер, при които мнозинството от клубовете предпочиташе Антонио Конте, Малаго заложи на Роберто Манчини.

Името, на което недоволните клубове са се спрели за заместник на Джовани Малаго, е Адриано Галиани. Бившият ръководител на Милан познава отлично футболната сцена в страната. В миналото той е заемал постовете президент и вицепрезидент на Лига Серия А, както и ръководни позиции в Лига Серия Б.

⚫🔵 Malagò incorona l'Inter: «Sulla carta, resta la squadra più forte». Il commissario FIGC parla anche di Nazionale, Europei 2032 e calendari congestionati: «Tutti dovranno rinunciare... ⚽🇮🇹 #Inter #Malagò #FIGC #SerieA #Nazionale #CalcioItaliano https://t.co/tMK1LTe3YW — InterNews24 (@news24_inter) October 24, 2026

От своя страна „Кориере дела Сера“ изнася още един важен детайл относно тима на Киву. Интер, Милан и Аталанта категорично са сред клубовете, които търсят алтернатива на Малаго.

„Това не означава, че трите клуба официално са подкрепили Галиани, но потвърждава, че дебатите в Серия А далеч не са приключили. Други клубове полагат усилия да съберат нужните подписи в полза на настоящия комисар, който е решен да се бори за поста“, допълва най-тиражираният италиански всекидневник.

Сгъстеният график оставя малко пространство за преговори. Срокът за внасяне на кандидатурите изтича на 4 ноември, а президентските избори във федерацията са насрочени за 14 декември.

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