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Интер ще брани първото място срещу Фиорентина

  • 25 окт 2026 | 07:30
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Интер ще брани първото място срещу Фиорентина

В неделния ранен следобед лидерът в Серия "А" Интер посреща Фиорентина на стадион "Джузепе Меаца" в сблъсък от 8-ия кръг. Двата тима влизат в двубоя от коренно различни позиции в класирането. Докато домакините, водени от Кристиан Киву, маршируват на върха, гостите на Паоло Ваноли се намират в сериозна криза и заемат предпоследната позиция.

Интер се намира на първо място в подреждането с актив от 19 точки след 7 изиграни мача. "Нерадзурите" все още нямат загуба в първенството, записвайки 6 победи и 1 равенство с впечатляваща голова разлика 21:9. В последния си шампионатен мач Миланският гранд надделя с 3:1 като гост на Болоня, а през седмицата постигна и ценен успех с 1:0 срещу Шахтьор (Донецк) в Шампионската лига, въпреки че остана с човек по-малко.

Фиорентина преживява труден старт на кампанията. "Виолетовите" са 19-и с едва 4 точки (1 победа, 1 равенство и 5 поражения) и голова разлика 8:17. Отборът от Флоренция допусна две поредни загуби в Серия "А", отстъпвайки с 1:2 на Дженоа и с 1:3 у дома срещу Комо в миналия кръг. Единственият им успех в първенството до момента дойде при гостуването на Венеция с 4:2 през септември.

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес остава извън сметките поради контузия в бедрото. Извън състава поради различни здравословни проблеми са още Къртис Джоунс, Бенжамен Павар и Луиш Енрике, а под въпрос до последно е Джон Стоунс. В атака за домакините се очаква да действа Маркюс Тюрам, подпомаган от младия Франческо Пио Еспозито или Анже-Йоан Бони.

Лагерът на Фиорентина също е притеснен от отсъстващи състезатели. Фабиано Паризи и Артур Ата пропускат срещата поради контузии, а защитникът Лука Раниери също няма да бъде на разположение. Голямата надежда за гостите в предни позиции е младият Франко Мастантуоно, който е най-добрият реализатор на тима през сезона с 3 попадения.

В последните 5 директни мача между двата тима Интер има предимство с 3 победи, 1 равенство и 1 поражение. Последната среща между тях през март 2026 година във Флоренция завърши при резултат 1:1, а преди това на "Джузепе Меаца" Интер се наложи с категоричното 3:0.

В исторически план "нерадзурите" традиционно разчитат на силно представяне пред собствена публика, като до момента са отбелязали 15 от своите 21 гола в първенството тъкмо на домашна сцена.

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Снимки: Gettyimages

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