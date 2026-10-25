Милан страда в Европа, но ще се опита да продължи рейда си без загуба в Серия "А"

В неделя вечер стадион "Фриули" ще бъде арена на интригуващ сблъсък от 8-ия кръг на Серия "А" между Удинезе и Милан. Двата отбора влизат в двубоя с коренно различни позиции в класирането и съвсем различна моментна форма, но с еднаква нужда от точки.

Милан заема 4-то място във временното подреждане с актив от 15 точки след 4 победи, 3 равенства и нито едно поражение в първенството. Воденият от Рубен Аморим тим е един от четирите състава в лигата, които все още нямат загуба. Удинезе от своя страна се намира на 16-а позиция с едва 4 точки (1 победа, 1 равенство и 5 поражения), като е с равен брой точки с попадналия в зоната на изпадащите Дженоа.

Формата на домакините претърпя сериозен срив. Воденият от Коста Руняич отбор влезе в серия от пет поредни поражения в Серия "А". В миналия кръг "фриуланите" отстъпиха у дома с 0:3 срещу Лече, а преди това загубиха последователно от Торино с 1:2, Каляри с 0:1, Интер с 3:5 и Лацио с 1:2.

Милан пристига в Удине след тежка загуба с 0:3 като гост на Борнемут в Лига Европа. На домашната сцена обаче "росонерите" показват много добра стабилност. В миналия кръг на Серия "А" те надделяха над Аталанта с 3:2 у дома, а преди това постигнаха победа с 4:0 над РБ Залцбург в Европа и завършиха наравно 1:1 срещу Сасуоло за първенство.

В лагера на Удинезе с проблеми продължават да бъдат Вакун Байо и Идриса Гай, които са извън сметките. Новото попълнение Дейвид Алаба разтегна прасец при първия си стартов мач и също остава под въпрос. Добрата новина за Коста Руняич е завръщането на Николо Дзаниоло. В атака най-вероятно отново ще се разчита на Кийнън Дейвис, подпомаган от Юрген Екеленкамп, който има 3 гола през сезона.

Кадровите проблеми за Рубен Аморим също не са малко. Алексис Салемакерс и Матео Габия са контузени, а под въпрос остават Самуел Чуквуезе и Пиетро Терачано. В състава обаче се завръща португалският нападател Гонсало Рамош. Основни фигури за гостите в халфовата линия и атаката продължават да бъдат Адриен Рабио, който е с 4 гола, Диего Морейра с 3 попадения, както и опитният Лука Модрич.

В последните пет преки сблъсъка между двата тима Милан има 4 победи, докато Удинезе е спечелил 1 път. Интересен факт е, че последната среща през април 2026 година завърши с изненадващ успех за Удинезе с 3:0 на "Джузепе Меаца".



При предишните си две гостувания на "Фриули" обаче грандът от Милано постигна категорични победи с 3:0 и 4:0. Двата отбора нямат равенство в последните си осем мача за първенство.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages