Доналд Тръмп се тревожи за дебюта на NFL в Париж

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Националната футболна лига (NFL) „вероятно е можела да отложи“ неделния мач в Париж между Питсбърг Стийлърс и Ню Орлиънс Сейнтс заради уличните протести във френската столица.

Франция се подготвя за нова вълна от демонстрации в събота срещу високите разходи за живот. Музеи затварят врати, а правителството засилва присъствието на силите за сигурност в опит да предотврати повторение на насилието и безредиците от миналата седмица.

Има ли проблеми с дебюта на NFL в Париж

Неделният двубой, който ще бъде първият мач от редовния сезон на NFL, провеждан някога във Франция, трябва да се състои на „Стад дьо Франс“ в Сен Дени, непосредствено северно от Париж.

„Мисля, че изглежда утре може да бъде лош ден за Франция, така че има основания за притеснение“, заяви Тръмп пред журналисти. „Бих казал, че NFL вероятно е можела да отложи този мач, защото Франция наистина се намира в много тежка ситуация.“

Късно в четвъртък Държавният департамент на САЩ издаде предупреждение за сигурността, в което се посочва:

„Множество групи са подали уведомления за провеждане на протести в събота, 24 октомври. Американските граждани, които се намират в Париж за мача от NFL в неделя, 25 октомври, също трябва да бъдат предпазливи и да следят внимателно обстановката около себе си.

Въпреки че може да са подадени заявления за разрешаване на конкретни маршрути на демонстрациите, са възможни промени в последния момент, а протести могат да възникнат и извън предварително планираните маршрути.“

Комисионерът на NFL Роджър Гудел заяви по-рано тази седмица, че подготовката за двубоя е извършена в консултация с американските и френските власти.

По думите му уличните протести „не са нещо необичайно за Франция“.

От лигата не отговориха веднага на запитването за коментар относно изказването на Тръмп. Междувременно футболният мач между Пари Сен Жермен и Лион беше преместен от неделя за понеделник вечер по искане на парижката полиция.

Първоначално срещата трябваше да се проведе в неделя вечер на стадион „Парк де Пренс“.

Куотърбекът на Питсбърг Стийлърс Арън Роджърс заяви в петък, че „NFL следи внимателно случващото се“.

Той добави:

„Този мач означава много за NFL. Ако не беше безопасно, съм сигурен, че нямаше да бъдем тук.“

Същевременно събитие за привържениците на Питсбърг Стийлърс, планирано за уикенда, беше отменено още в четвъртък заради опасения, свързани със сигурността.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google