Има ли проблеми с дебюта на NFL в Париж

Националната футболна лига на САЩ (NFL) обяви, че „всичко върви по план“ в подготовката за историческия ѝ дебют в Париж в неделя, въпреки продължаващите безредици във френската столица и околностите ѝ. Ню Орлиънс Сейнтс ще бъде символичният домакин в първия мач от редовния сезон на NFL, който ще се проведе във Франция. Отборът ще отдаде почит на историческите си френски корени в двубоя срещу Питсбърг Стийлърс на „Стад дьо Франс“.

Двубоят ще се проведе след избухналите през уикенда граждански безредици в Париж, когато мирните протести бяха помрачени от действията на маскирани активисти и вандали, прибегнали до насилие и грабежи. Брет Госпър, ръководител на NFL за Европа и Азиатско-тихоокеанския регион, заяви, че лигата поставя на първо място безопасността на феновете и двата гостуващи отбора, но не очаква събитията да попречат на провеждането на мача.

„Засега ситуацията не се е отразила на организацията, но очевидно я следим много внимателно и поддържаме постоянен ежедневен контакт с френските власти“, заяви Госпър пред Sky Sports. „На този етап не виждаме признаци, че нашите събития ще бъдат нарушени, и със сигурност не смятаме, че мачът ще бъде засегнат. Така че всичко върви по план за двубоя тази неделя.“

Тайт ендът на Ню Орлиънс Сейнтс Джуван Джонсън заяви през седмицата, че някои членове на семейството му все още се колебаят дали да пътуват до Париж. Междувременно сейфтито на Питсбърг Стийлърс Джакуон Брискер определи случващото се във Франция като „лудост“.

„Очевидно безопасността на феновете и играчите е най-важният ни приоритет. Няма да излагаме никого на риск и именно затова информацията, която получаваме, е толкова важна“, добави Госпър. „Засега тя показва, че условията са подходящи, за да проведем мача по правилния начин.“

Връзката на Ню Орлиънс с Франция датира от 1718 година, когато градът е основан от французите под името Ла Нувел Орлеан. През 1722 година той става столица на френска Луизиана. Именно двама френски инженери проектират първите 66 квартални карета на укрепеното селище, което впоследствие се превръща в емблематичния Френски квартал на Ню Орлиънс.

Градът запазва френската си идентичност дори през 40-те години на испанско управление, като продължава да поддържа обучението на френски език и да възприема френската култура. Дори днес Ню Орлиънс отбелязва Деня на Бастилията в чест на френските си корени.

„Определено съществува силна културна и историческа връзка, която прави домакинството на Сейнтс на мач във Франция толкова подходящо“, заяви Госпър. „Това не е останало незабелязано от френската общественост. Хората познават тази връзка на всички нива.

Не е необходимо да си специалист по история във Франция, за да разбираш тази връзка. Тя е добре известна и това е чудесно за Сейнтс. В момента те са единственият отбор, който работи на френския пазар в рамките на глобалната програма на NFL. Това на практика ги превръща в отбора на Франция или във френския отбор. Това със сигурност създава по-силна връзка с населението на Франция и увеличава вероятността много хора да припознаят Сейнтс като свой клуб.

Знаем, че хората могат да бъдат фенове на NFL като цяло, но истински запалените и страстни привърженици обичат да изберат конкретен отбор. Именно такава е ролята на Сейнтс в момента – да превърнат френските фенове на NFL в лоялни привърженици на клуба.“

Докато Сейнтс подчертават френските си корени, NFL има задачата да пренесе в Париж атмосферата на Френския квартал на Ню Орлиънс и прочутите празненства на Марди Гра. Може и да не е точно улица „Бърбън“, но атмосферата на Ню Орлиънс пристига във френската столица.

„На стадиона ще видим много елементи, свързани с Луизиана и Сейнтс. Лигата ще организира и редица други церемониални прояви, които да подчертаят специалния характер на този първи мач във Франция“, обясни Госпър. „Макар тези двубои да изглеждат като типични мачове от NFL и своеобразни минииздания на Супербоул на всеки отделен пазар, те имат собствена идентичност благодарение на атмосферата, която създават местните фенове.

Мелбърн не е като Мюнхен, който няма да бъде като Париж, а Париж е различен от Лондон. Всички тези градове са специални по различни причини и най-вече заради характера, който местните привърженици придават на мачовете.“

НБА вече е добре позната част от спортния живот във Франция, след като от 2020 година насам организира пет мача от редовния сезон в Париж. Планирани са и още два двубоя през 2027 и 2028 година. Сега е ред на NFL да изпробва най-новия си пазар в рамките на рекордните девет международни мача през 2026 година. Париж се присъединява към Мелбърн и Рио де Жанейро като град, който за първи път приема двубой от лигата.

„Хубавото е, че знаем колко много французите обичат спорта“, заяви Госпър. „Те обичат ръгбито, баскетбола и футбола. Има място и за NFL. Французите приемат с ентусиазъм всички спортове – американски и местни, и ги следят с огромна страст. Това ни дава увереност и оптимизъм за бъдещето ни тук.“

Какво предстои за глобалното развитие на NFL?

Историческият мач в Париж идва след три поредни срещи във Великобритания, проведени на стадионите на Тотнъм и „Уембли“. Последните два двубоя бяха решени с фийлдголове в последните секунди и се превърнаха в едни от най-вълнуващите международни мачове в историята на NFL.

„Беше великолепно“, заяви Госпър. „Самите мачове във Великобритания бяха страхотни, но бих казал, че въздействието на NFL в Лондон през този период също не може да остане незабелязано. Вероятно тази година постигнахме по-голямо влияние, отколкото през последните няколко сезона, а догодина ще продължим да надграждаме. Лондон наистина прие NFL с отворени обятия.“

Дъблин не присъства в международния календар през тази година, след като през 2025 година влезе в историята с мача между Питсбърг Стийлърс и Минесота Вайкингс на стадион „Кроук Парк“. Oчаква се обаче ирландската столица отново да получи домакинство.

„Все още не можем да обявим програмата си за следващата година, но по принцип не отиваме на даден пазар само за един мач, след което никога не се връщаме“, заяви Госпър. „Има основания за оптимизъм, че в сравнително близко бъдеще Дъблин отново ще попадне в плановете ни. Предполагам, че това е добрата новина за града. По подобен начин бихме искали отново да се завърнем и във Франция. Все още няма взето решение и по този въпрос.

Това са пазари, които искаме да развиваме в средносрочен и дългосрочен план. Не желаем просто да организираме един мач и след това да изчезнем.

Разгледахме редица международни пазари и установихме, че около 12 от тях представляват особен интерес за нас въз основа на няколко критерия.

Сред тях са броят на спортните фенове спрямо общото население, броят на нашите привърженици, но също така и потенциалните приходи от телевизионни права и търговска дейност в дългосрочен план.

В определен момент инвестициите ни трябва да се възвърнат, така че това също е важен критерий.

В общи линии вече знаем кои пазари представляват интерес за NFL.“

Госпър добави, че NFL води разговори и с представители на пазари в Азия относно възможността за организиране на бъдещи мачове.

Лигата проучва как да изгради своя аудитория в регион, където часовите разлики представляват сериозно предизвикателство.

Засега обаче непосредственият фокус остава върху Париж.

Там Госпър ще се завърне на добре познато място – стадион „Стад дьо Франс“, с който има връзка още от времето, когато беше изпълнителен директор на Световната федерация по ръгби (World Rugby).

„Бях там, когато Франция спечели Световното първенство по футбол през 1998 година. Толкова отдавна датират спомените ми“, разказа той.

„Всъщност бях на стадиона в онзи ден и видях как този успех промени представата на Франция за самата себе си като футболна нация.

Разбира се, оттогава там са се провеждали световни първенства по ръгби, Олимпийски игри и други големи събития.

Ще бъде фантастично да видим и NFL да организира мач на този стадион.

Това е липсващият елемент сред големите събития, които „Стад дьо Франс“ все още не е приемал.

Това ще бъде чудесно както за историята на стадиона, така и за историята на NFL.

За всички нас е изключително специално да бъдем част от подобно първо събитие и да го представим на толкова голям пазар.

Отзвукът от този мач ще се усети далеч отвъд границите на Франция.“

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