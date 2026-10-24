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Марк Маркес започна с падане, но спечели категоричен полпозишъна в Австралия

  • 24 окт 2026 | 03:43
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Марк Маркес започна с падане, но спечели категоричен полпозишъна в Австралия

Марк Маркес спечели своя четвърти полпозишън от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Австралия по един повече от категоричен начин.

Битката за по-челната стартова позиция на „Филип Айлънд“ беше значително повлияна от метеорологичните условия южно от Мелбърн. Дъждът, който синоптиците обещаха преди началото на уикенда, дойде и над трасето валя по време на свободните тренировки в Moto3 и Moto2. По време на тренировката в MotoGP обаче валежът спря и трасето дори започна леко да изсъхва, но въпреки това пилотите все още трябваше да използват мокри гуми и в квалификацията.

В началото на втората ѝ фаза над трасето отново започна да прикапва и пилотите рискуваха, за да си осигурят добро време преди пистата да се е намокрила. Този риск се оказа прекалено голям за Маркес, който падна още в четвъртия завой на първия си летящ тур, след което бързаше да се върне в бокса за втората си машина.

В същото време неговите съперници въртяха обиколки, а пистата ставаше все по-мокра и по-мокра. Въпреки това, в първия си тур с втория си мотор, Маркес оглави класирането, след което се прибра в бокса за нови гуми. Междувременно неговият резултат беше подобрен, но световният шампион не беше казал последната си дума и във финалния си тур постигна 1:34.203, за да изпревари с 1.503 секунди Йоан Зарко, който заемаше първото място.

До финала между двамата успя да се вклини Алекс Маркес, чийто пасив спрямо по-големия му брат беше 1.494. Зарко запази позиция на първата редица, като ще стартира трети, а от четвъртото място ще потегли лидерът в световния шампионат Хорхе Мартин.

Мартинатова завърши на 1.577 зад Марк Маркес, а до него на втория ред ще се наредят Джак Милър и миналогодишният победител в Австралия Раул Фернандес. Педро Акоста, Фабио Ди Джанантонио и Марко Бедзеки ще оформят третата редица пред Диого Морейра, Енеа Бастианини и Ай Огура, който ще се наредят на четвъртата.

Представителят на домакините Милър беше най-бърз в първата фаза на квалификацията, в която пилотът на Прамак Ямаха оглави класирането с 1:35.461 и аванс от само 0.001 пред Йоан Зарко. Така двама от най-добрите състезатели на мокра настилка оправдаха очакванията към тях и се класираха за решителните 15 минути на битката за полпозишъна.

Първи извън тях остана Брад Биндър, който завърши на 0.544 зад Зарко и ще стартира 13-ти, разделяйки петата редица с Икер Лекуона и Маверик Винялес. Зад тях от шести ред ще потеглят Франческо Баная, Аугусто Фернандес и Алекс Ринс, а победителят от квалификацията преди година Фабио Куартараро и Франко Морбидели ще потеглят от последните две позиции на стартовата решетка.

Уикендът за Гран При на Австралия, 18-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 7:00 часа българско време със спринтовата надпревара на „Филип Айлънд“, която ще бъде с продължителност от 13 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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