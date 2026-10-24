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Трима българи в първия ден на Световното по борба в Казахстан

  • 24 окт 2026 | 02:49
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Трима българи в първия ден на Световното по борба в Казахстан

Трима българи излизат на тепиха в първия ден на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Шампионатът започва със схватки в класическия стил.

При най-леките до 55 килограма Стефан Георгиев ще има за съперник монголеца Мунх Даваанбанди, втори на рейтинговия турнир в Уланбатор тази година.

При 77-килограмовите Стоян Кубатов среща 21-годишния Джоел Адамс (САЩ), шампион на Панамериканския шампионат този сезон.

В категория до 82 кг Светослав Николов ще излезе срещу Микита Политаев (Украйна), трети на Европейското първенство до 23 години.

Същевременно, Ненад Лалович беше преизбран за президент на Международната федерация (UWW) за нов 6-годишен мандат. Сърбинът ще управлява световната борба до 2032 година. Той беше единствен кандидат за поста.

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