Верстапен: Неравностите затрудняват намирането на оптималните настройки

Макс Верстапен заяви след края на петъчните тренировки преди Гран При на САЩ, че прословутите неравности на „Пистата на Америките“ усложняват задачата по намирането на оптималните настройки за тексаското трасе.
По думите на четирикратния шампион тяхното намиране така или иначе не е лесно, защото пистата край Остин изисква компромиси между баланса в бързите и бавните завои. Все пак в Ред Бул са се опитали да направят точно това, но самият Верстапен признава, че отборът има още работа за вършене преди квалификацията и състезанието.
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„На тази писта никога не е лесно да се намери добър компромис в настройките на автомобила между бавните и бързите завои. Неравностите по трасето допълнително усложняват задачата. Опитахме се да намерим добър ритъм и оптимален баланс на колата.
„Работихме именно върху това в паузата между първата и втората свободна тренировка. Все още имаме работа по настройките, но като цяло началото на състезателния уикенд не беше лошо“, обясни Верстапен.
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Снимки: Gettyimages