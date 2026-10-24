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Мерцедес: Очаква ни оспорвана битка между осем коли

  • 24 окт 2026 | 01:37
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Заместник ръководителят на отбора на Мерцедес Брадли Лорд сподели своето мнение, че битката в челото на класирането в хода на уикенда за Гран При на САЩ ще бъде много оспорвана, а в нея могат да участват цели осем автомобила.

Лорд коментира представянето на Сребърните стрели в тренировъчния ден на „Пистата на Америките“ и промените, които са били направени по настройките в хода на деня. Той обърна внимание и на минималните разлики в челото, особено в дългите серии, които вещаят много оспорвана битка.

Шарл Леклер начело и във втората тренировка в Остин, Антонели излезе 2-ри
Шарл Леклер начело и във втората тренировка в Остин, Антонели излезе 2-ри

„Нито един от двамата пилоти не беше особено доволен след първата свободна тренировка. И двамата съобщиха, че изпитват сериозни затруднения при спирането и влизането в завоите.

„Направихме някои промени по настройките на автомобила в паузата между двете сесии. Още след първите си серии от обиколки и двамата пилоти съобщиха, че колата вече се завърта по-добре при влизане в завоите и могат да преминават през тях, без да се налага да подават прекомерно газ, което водеше до прегряване на задните гуми.

„Така че постигнахме добър напредък. Надяваме се през нощта да намерим възможности за допълнителни подобрения, но поне засега поведението на автомобила изглежда значително по-предвидимо“, коментира Лорд.

„Анализирахме сравнителните графики на темпото в дългите серии от обиколки и разликите между Леклер, Верстапен и Кими са толкова малки, че трябва да се вгледаш много внимателно, за да ги забележиш. Норис също демонстрира много добро темпо. Затова смятам, че ни очаква изключително оспорвана битка между всичките осем автомобила. Ситуацията е сходна и при темпото в една бърза обиколка, където разликите са от порядъка на една десета или дори пет стотни от секундата. Предстои ни изключително оспорвана и вълнуваща битка“, добави заместник ръководителят на Сребърните стрели.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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