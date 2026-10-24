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Малага остана на секунди от първата си победа

  • 24 окт 2026 | 00:29
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Малага остана на секунди от първата си победа

Отборите на Алавес и Малага направиха равенство 1:1 в първи мач от десетия кръг на испанската Ла Лига. Новаците поведоха с гол на Адриан Нино в 44-ата минута, а секунди преди да приключи редовното време в 89-ата минута Айтор Манас оформи крайния резултат.

Така Малага продължава да е без победа след завръщането си в елита на иберийския шампионат, намирайки се на последното място с пет равенства и пет загуби. Алавес от своя страна е далеч от силния си старт и не успя да спечели за шести пореден път, но въпреки това все още е в много сериозна близост до местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири и тепърва ще се види в коя битка точно ще се включи.

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