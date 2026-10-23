Миньор спечели надстрелване срещу Берое

Миньор 2015 удължи победната си серия Sesame Национална баскетболна лига до три поред. Пред своите фенове в зала “Борис Гюдеров”, тимът на Ивица Вукотич се справи със съпротивата на Берое Стара Загора след 110:104 в мач от 3 кръг в мъжкия ни елит.

Игор Кесар поведе колоната на реализаторите за Миньор 2015 с 30 точки, като бе 14/17 от линията за изпълнение на наказателни удари, плюс 7 борби. Георги Боянов добави 23 и 9 борби. Джърмейн Хед бе много полезен и оформи дабъл-дабъл - 18 точки и 13 асистенции. Алекс Уандие се отчете с 15, а Димитрие Малишич имаше 11 точки и 6 борби.

Патрик Емилиен също стигна до двойните показатели за Берое Стара Загора - 18 точки и 10 борби плюс 6 асистенции. Джордан Ролс (5 асистенции) и Момчил Кадиев реализираха по 16 точки. Кръстомир Михов и Кристофър Ролинс останаха с по 15 точки.

Домакините застанаха на линията за изпълнение на наказателни удари 34 пъти, като бяха точни в 27 от случаите (79.4%), докато от другата страна старозагорци сториха това 14 пъти, като пропуснаха само веднъж. Освен това, “жълто-черните” допуснаха по-малко технически грешки - 11 срещу 17 за Берое Стара Загора. Перничани имаха и повече точки от втори шанс - 18 срещу 10 за “зелено-белите”.

Миньор 2015, който е с баланс от 3-0 в Sesame Национална баскетболна лига през този сезон, ще има домакинство на Ботев 2012 Враца на 31 октомври. Берое Стара Загора, който е без победа до момента (0-3), ще приеме новака Политехника в същия ден.

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