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UFC 333: Експертите прогнозират загуба за шампиона

  • 23 окт 2026 | 20:35
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Емил Незиров и Владислав Генов прогнозираха главните двубои от UFC 333 в студиото на Sportal.bg. Анализаторите клонят към победа на Мовсар Евлоев срещу шампиона Александър Волкановски.

Гостите експерти в рубриката "Sportal Fight Club" направиха обстоен преглед на основната карта за галавечерта в Абу Даби.

Основният акцент в дискусията бе поставен върху шампионския двубой в категория перо между настоящия носител на титлата Александър Волкановски и непобедения претендент Мовсар Евлоев. Волкановски влиза в сблъсъка след два поредни успеха над Диего Лопес, докато руският боец разполага с перфектна статистика от 20 победи в 20 професионални срещи, 10 от които в октагона на UFC.

В основния подгряващ двубой на вечерта Пьотр Ян и Мераб Двалишвили ще затворят своята трилогия. В първата битка помежду им грузинеца надделя, а в реванша през декември 2025-а боецът от Русия победи. И в двата двубоя се стигна до съдийско решение. В третата и решаваща битка помежду им Генов вярва, че Ян отново ще стигне до победата, докато пък Незиров мисли, че Двалишвили ще е направил нужните промени след битката през декември и ще стигне до краен успех.

Освен мачовете за титла, гостите в студиото анализираха и останалите вълнуващи дуели от основната карта. В категория муха един срещу друг се изправят Лоунър Кавана и Рамазан Темиров, в тежка категория Александър Волков среща Ризван Куниев, а Арън Пико се изправя срещу Лозен Кейта в категория перо.

Вижте цялата дискусия тук:

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