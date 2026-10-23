Напрежението е във въздуха: Волкановски и Ян застанаха лице в лице с претендентите им

Страстите достигнаха връхната си точка преди дългоочакваната бойна галавечер UFC 333 в Абу Даби. В петък участниците в двете най-важни битки застанаха очи в очи по време на официалните претегляния, обещавайки на феновете паметно спортно шоу.

Съботната програма включва два от най-интригуващите шампионски сблъсъка от последно време. В главното събитие на вечерта шампионът в категория перо Александър Волкановски ще защитава пояса си срещу непобедения Мовсар Евлоев. Преди това, в подглавния двубой, шампионът в категория петел Пьотр Ян ще се изправи срещу своя голям съперник Мераб Двалишвили в решителната трета битка от тяхната трилогия.

След традиционното заставане лице в лице бойците получиха възможност да отправят последните си думи. Претендентът Двалишвили бе лаконичен и уверен в амбициите си:

„Това ще бъде изключително вълнуващ мач. И ще има нов шампион.“

Сблъсъкът противопоставя двама от най-доминантните състезатели в историята на категорията. В отговор на думите на грузинеца, руският шампион Пьотр Ян отсече:

„В събота ще ви покажа кой наистина е най-добрият от най-добрите.“

От своя страна непобеденият в UFC с десет поредни победи Мовсар Евлоев също изрази пълна увереност, че дългият му възход до върха ще бъде увенчан със шампионски триумф.

„Цялата подготовка приключи. Всичко, което имаше за казване, вече е казано. Сега просто трябва да направя това, за което съм се трудил толкова дълго време. Да започваме!“

Последната дума имаше двукратният шампион Александър Волкановски. Австралиецът излиза с амбицията да неутрализира още един опасен претендент и да затвърди репутацията си на най-великия боец в историята на дивизията.

„Очаква ви невероятно зрелище. Подглавното и главното събитие – шампион срещу претендент номер едно. Точно така трябва да бъде. Ще направим истинско шоу за вас. Наслаждавайте се!“, обърна се Волкановски към феновете в Абу Даби.

Основната бойна карта на събитието UFC 333 започва в събота (24.10) в 21:00 часа. Sportal.bg ще отрази двубоите в реално време.

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