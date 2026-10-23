Карик реагира на проблемите с шестминутен емоционален монолог

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик започна днешната си пресконференция с емоционален монолог, продължил близо шест минути, в който наблегна на принципите и ценностите, които се следват на “Олд Трафорд” от доста години, и наблягайки на това, че нито една личност не е по-голяма от самия клуб. Заедно с това, мениджърът увери, че е на 100% сигурен, че знае какво да направи, за да преобърне ситуацията. Всичко това се случва след поредицата от седем мача без победа, унизителната загуба с 1:4 от Комо, скандалните коментари на Лисандро Мартинес и Бруно Фернандеш и ежедневните спекулации за това кой ще замени Карик на мениджърския пост.

Ето и основната част от емоционалното изказване на англичанина и другите акценти от пресконференцията му:

"Искам да споделя няколко неща, смятам, че е важно... Напоследък преминаваме през труден период. Приемам ситуацията, в която се намираме в момента. Имаше етап, в който бях доволен от постигнатото с отбора, но сега преживяваме лош период. Срещу Комо имахме лоша вечер. Заболя ме.

Беше напълно неприемливо да играем по този начин. Привържениците са огромна част от този футболен клуб. Да видя как те полагат усилия, отделят време и харчат средства, за да дойдат и да ни подкрепят в сряда, а след това да останат с усещането, което всички ние изпитахме – това беше тежък момент. Мисля, че това е съвсем очевидно. Моя отговорност е да изведа на терена отбор, който е способен да понесе тази отговорност, който представлява клуба и феновете. В последно време, в определени мачове, се отдалечихме от това. Напълно осъзнавам този факт и определено предприемам мерки. Смятам, че е важно всички да си дадем сметка за това – аз със сигурност го осъзнавам. Привържениците ни са от най-голямо значение.

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Трябва да си признаем, че не се справяме – ценностите на този клуб са градени в продължение на много, много години. Всичко опира до смирението. Този клуб притежава устойчивост, способност за възстановяване... Тя е дълбоко вкоренена. Манчестър Юнайтед винаги е по-голям от всеки отделен човек. Райън Гигс, безспорно един от най-великите, никога не е поставял себе си на преден план. При Уейн Рууни ставаше въпрос за играта в името на клуба. За сър Алекс Фъргюсън основният приоритет беше Юнайтед. В основата бяха смирението и упоритият труд. Няма да позволя да загубим това. Ще продължим да налагаме тези принципи в отбора. В момента нещата не вървят добре и трябва да покажем какво всъщност означават тези ценности. Нямам право по презумпция да бъда тук. Не можем да си позволяваме отношение, сякаш ни се полага нещо даром. Напълно осъзнавам, че са нужни упорит труд и влагане на усилия в клуба. Важно е да оправдаем тези очаквания. Привържениците ни трябва да го почувстват. Ако трябва да бъда напълно честен, в последно време малко се отклонихме от правилния път, но ще си върнем предишния облик. Напълно уверен съм, че ще успеем. Уважавайте този футболен клуб, уважавайте изискванията, които той поставя – защото за мен това е изключително, изключително важно.

Разговаряхме с ръководството. Винаги се водят разговори. Напълно ясно е как се чувстваме всички ние. Отговорността, която нося на тази позиция, е да бъда лидер – да определям облика ни на терена. Аз ще поема удара, за да предпазя останалите. Това е привилегированата позиция, която заемам. Водят се сериозни разговори, за да организираме играчите и в неделя да покажем добра игра. На 100% съм сигурен, че мога да обърна нещата. Боли ужасно много, но това не ме спира. Тази болка се превръща в чиста мотивация и вдъхновение – да искаме повече, да работим за повече и да поемем в онази, различна посока. Дали съм сигурен, че всички се чувстват по този начин? Да, на 100%. Ако не е така, това не е мястото за теб. Няма разделение. Просто трябва да се върнем към това, което правим най-добре. И ще го направим. Със сигурност не се страхувам. Разбирам какво можем да постигнем. Знам как трябва да изглеждат нещата, за да стигнем до етап, в който печелим достатъчно футболни срещи, за да преодолеем този труден период".

🚨 Michael Carrick: “I will hold that umbrella for me to get wet, and everyone stays dry”. “We can be back on our way, I am 100% sure”. https://t.co/YYuYwa8qzU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2026

Запитан дали може да отнеме капитанската лента на Бруно Фернандеш заради коментарите му след мача с Комо, в които португалецът си позволи да критикува тактиката на мениджъра, Карик отговори уклончиво: “Най-важното за мен е отборът и динамиката в състава. Става въпрос за футболния клуб. Винаги ще правя това, което е най-добро за футболния клуб. Дали съм разговарял с него (б.ред - с Фернандеш), или не - сега не е моментът да навлизам в подробности".

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Карик отново бе попитан за коментар на начина, по който Мартинес и Фернандеш направиха своите изказвания, но само заяви: “Трябва да продължим напред в правилната посока и да предприемем действия, които да ни позволят да го направим’

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