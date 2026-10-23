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Феновете на ЦСКА избраха Годой за №1 срещу Нордселанд

  • 23 окт 2026 | 16:11
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Феновете на ЦСКА избраха нападателя Леандро Годой за играч на мача срещу Нордселанд. Вчера двата отбора завършиха наравно 2:2 в двубой от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите, а за "армейците" и двете попадения отбеляза именно Кошмара.

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"Леандро Годой е вашият Играч на мача срещу Нордселанд! Аржентинският нападател се разписа два пъти и имаше ключов принос за равенството на ЦСКА в Дания.

Феновете казаха своята дума - 𝟖𝟐% от гласовете в официалното приложение 𝐌𝐲𝐂𝐒𝐊𝐀 бяха за Леандро Годой! Благодарим на всички, които се включиха в гласуването!", написаха от клуба.

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Снимки: Startphoto

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