Под 4000 души на Нордселанд - ЦСКА във Фарум

Равенството между Нордселанд и ЦСКА от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите е било изгледано на живо от 3879 зрители на стадион "Right to Dream Park" във Фарум. Двата тима изиграха здрав мач и си поделиха по една точка.

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На трибуните имаше и немалко фенове на ЦСКА. Около 700 "червени" привърженици пропътуваха разстоянието до Дания, за да подкрепят любимия си отбор.

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Най-много публика е имало на "Йохан Кройф Арена" - 51 739 души. Двубоят Трабзонспор - Хартс е събрал 28 096 зрители, а на трето място се нарежда Цървена звезда - Копенхаген (16 234).

🏟️ Johan Cruyff Arena was THE place to be at last night. https://t.co/M1hKkUiYCv — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 23, 2026

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Снимки: Startphoto