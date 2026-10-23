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Под 4000 души на Нордселанд - ЦСКА във Фарум

  • 23 окт 2026 | 10:59
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Равенството между Нордселанд и ЦСКА от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите е било изгледано на живо от 3879 зрители на стадион "Right to Dream Park" във Фарум. Двата тима изиграха здрав мач и си поделиха по една точка.

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

На трибуните имаше и немалко фенове на ЦСКА. Около 700 "червени" привърженици пропътуваха разстоянието до Дания, за да подкрепят любимия си отбор.

Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните
Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

Най-много публика е имало на "Йохан Кройф Арена" - 51 739 души. Двубоят Трабзонспор - Хартс е събрал 28 096 зрители, а на трето място се нарежда Цървена звезда - Копенхаген (16 234).

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Снимки: Startphoto

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