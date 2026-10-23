От ЦСКА: Географията не познава граници за армейската любов!

От ЦСКА използваха социалните мрежи, за да благодарят на своите фенове за подкрепата във Фарум. Вчера "червените" и Нордселанд направиха 2:2 във втори двубой от основната фаза на Лигата на конференциите.

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Отборът на Маркус Гиздол се радваше на солидна подкрепа от трибуните. Близо 700 привърженци пропътуваха разстоянието до Дания, за да бъдат близо до любимия си отбор.

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"Географията не познава граници за армейската любов!", написаха от клуба.

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