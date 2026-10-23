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От ЦСКА: Географията не познава граници за армейската любов!

  • 23 окт 2026 | 12:20
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От ЦСКА използваха социалните мрежи, за да благодарят на своите фенове за подкрепата във Фарум. Вчера "червените" и Нордселанд направиха 2:2 във втори двубой от основната фаза на Лигата на конференциите.

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

Отборът на Маркус Гиздол се радваше на солидна подкрепа от трибуните. Близо 700 привърженци пропътуваха разстоянието до Дания, за да бъдат близо до любимия си отбор.

Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните
Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

"Географията не познава граници за армейската любов!", написаха от клуба.

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