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Жоао Фонсека посреща Карлос Алкарас в Бразилия на 12 декември

  • 23 окт 2026 | 15:12
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Жоао Фонсека посреща Карлос Алкарас в Бразилия на 12 декември

Бразилският тенисист Жоао Фонсека официално обяви в профила си в Инстаграм, че ще се изправи срещу Карлос Алкарас в демонстративен мач. Шоуто е насрочено за 12 декември в Сао Пауло и ще отбележи първата им среща на бразилска земя.

Предстоящият двубой дава възможност на Фонсека да потърси реванш пред родна публика след загубата от испанеца на турнира от сериите "Мастърс" в Маями през март с 4:6, 4:6. Двамата премериха сили и на демонстративното събитие "Маями Инвитейшънл", където Алкарас отново надделя след оспорван супер тайбрек с 7:5, 2:6, 10:8.

Новината за мача идва в контекста на предсрочно приключилия официален състезателен сезон за Фонсека. Поради контузия той пропусна азиатското турне, а впоследствие взе решение да се оттегли и от надпреварите в Базел и Париж, за да се фокусира върху здравето си.

Въпреки че реши да не рискува с официалните турнири, участие в шоуто в Сао Пауло остава в графика на 20-годишния бразилец. Основният му приоритет е пълното възстановяване и подготовката за новия сезон през 2027 година.

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