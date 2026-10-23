Започнаха ремонтни дейности по стадиона в Карлово

На стадион "Васил Левски" в Карлово започна изграждането на 400-метрова лекоатлетическа писта със 100 м прав участък и 36 LED осветителни тела. За пистата са предвидени специализирани спортни настилки, произведени от немската фирма "Polytan".

Осветлението ще е на "Musco Lighting", САЩ. Съчетаването на подходяща настилка и осветление ще осигури по-добри условия за тренировки и ще позволи използването на съоръжението и в часовете с намалена естествена светлина.

"Изграждането на съоръжението е по проект на Общината. Той ще бъде завършен до пролетта на следващата година и е важна стъпка в обновяването на спортната инфраструктура в Карлово. Реализирането на проекта ще подобри условията за спорт. Очаквам базата да насърчи повече деца и младежи да спортуват и да подкрепи работата на местните спортни клубове", коментира кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов.

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