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Мирослав Банчевски: Най-накрая нещата се получиха

  • 18 окт 2026 | 14:47
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Мирослав Банчевски: Най-накрая нещата се получиха

Левски (Карлово) се наложи с 3:0 у дома над Гигант (Съединение). Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Левски (Карлово) с категоричен успех
Левски (Карлово) с категоричен успех

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира пред клубния сайт.

„Момчетата играха добре. Бяхме изпаднали в някаква дупка. Надявам се, че вече ще тръгнем нагоре. Това, което треньорът искаше от играчите да направят, го направиха. Лошото е, че ни очакват двубои в сряда и в събота. Но са млади момчета и могат да се възстановят. През първото полувреме двубоя беше двуостър. Те удариха греда, ние ударихме греда, изпуснахме едно положение, но след това поведохме, тръгнаха да ни изравняват и стигнахме до втори гол, който ги пречупи. Най-накрая нещата се получиха. Постигнахме първа победа пред собствена публика. Дочакаха и нашите фенове да видят Левски да печели в Карлово“.

Снимка: levskikarlovo.com

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