Мирослав Банчевски за загубата от Спартак (Пловдив)

Спартак (Пловдив) се наложи с 3:1 в Карлово над местния Левски. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

Спартак (Пловдив) с победен обрат в Карлово

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира пред клубния сайт.

„Играхме добре, имахме положения, както ние, така и те. След гола ни за 1:0, Свилен Щерев удари греда. Вместо да стане 2:0 ни вкараха три гола след три центрирания и то за 15 минути и всичко приключи. Просто нямахме сили накрая, липсваха ни петима футболисти. При тях смените обърнаха мача. Но ние можехме да вземем поне една точка. Вече се готвим за събота и се надяваме, че ще имаме по-голям късмет. Сигурен съм, е и съперник ще дойде с желание да спечели точки, но ще видим какво ще се случи“.

Снимка: ПФК Спартак Пловдив 1947 - фейсбук

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