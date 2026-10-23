Очаквайте на живо: Марио Иванов и Станислав Бахчеванов с "Sportal Fight Club"

Днес в 17:45 гости в студиото на Sportal.bg ще бъдат президентът на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай, Марио Иванов, и треньорът по кикбокс и муай тай - Станислав Бахчеванов.
Двамата ще дискутират заедно с водещия на рубриката "Sportal Fight Club", Борис Тонев, актуалните новини, успехи, и скандали в българския кикбокс.
Иванов и Бахчеванов ще изложат своите тези и твърдения по въпроси, свързани с награждаване на българските състезатели в Министерството на младежта и спорта (ММС), дисциплинарни наказания в БККМТ и други теми.