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Волкановски и Евлоев са в категория преди UFC 333

  • 23 окт 2026 | 13:25
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Волкановски и Евлоев са в категория преди UFC 333

Всички участници в двете шампионски битки на предстоящото събитие UFC 333 в Абу Даби преминаха успешно официалното претегляне. Шампионът в категория перо Александър Волкановски закова кантара на 65.5 кг. за защитата на пояса си срещу непобедения претендент Мовсар Евлоев, който тежеше точно 65.9 кг. В основния погряващ двубой, в който ще бъде заложена титлата в категория петел, шампионът Пьотр Ян и опонентът му Мераб Двалишвили регистрираха идентично тегло от по 61.2 кг.

https://youtu.be/dEe1UhBTmLQ?si=3QMQG0uFtOxQWDJ9

Пълни резултати от претеглянето.

Основната бойна карта на събитието UFC 333 започва в събота (24.10) в 21:00 часа. Sportal.bg ще отрази двубоите в реално време.

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